BANESE E FECOMÉRCIO SE REUNEM PARA DISCUTIR SOLUÇÕES PARA COVID-19

28/04/20 - 23:18:06

As soluções necessárias para enfrentar os desafios gerados com o novo coronavírus foi a pauta de reunião ocorrida, nesta terça-feira (28), entre representantes da Fecomércio e do Banco do Estado de Sergipe (Banese). O encontro serviu como oportunidade para que representantes dos sindicatos manifestassem as necessidades que seus associados vêm enfrentando e conhecessem o que o banco está disponibilizando em linhas crédito para o mercado.

O momento também serviu para reafirmar a confiança de todos em superar o cenário de dificuldades que a pandemia provocada pelo novo coronavírus trouxe ao comércio.

Participaram da reunião a diretora de crédito do Banese, Olga Carvalhaes, a superintende de Crédito, Maraiza Cruz Sá, o superintendente de Negócios, Wesley Cabral, o presidente da Fecomércio, deputado federal Laércio Oliveira, de quem partiu o convite ao banco para a reunião.

Também esteve no encontro o presidente do Sindicato de Farmácias de Sergipe, Alex Garcez, o presidente do Sindicato de Segurança Privada, Sandro Moura, o diretor da Fecomércio e do Sindicato dos Atacadistas de Sergipe, Juliano César, o vice-presidente do Sindicato de Materiais de Construção, Robson Pereira, o presidente do Sindicato dos Lojistas de Sergipe, Gilson Figueiredo, e o superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves.