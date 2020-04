Espiritismo foi a temática do Sarau no Coreto município de Monte Alegre

28/04/20 - 15:49:07

No último sábado, em Monte Alegre de Sergipe, ocorreu mais uma edição do Sarau no Coreto, via o Instagram @saraunocoreto1. A edição teve como temática o Espiritismo. Sabemos que há algum tempo essa doutrina religiosa vem conquistando homens e mulheres por todo o mundo e se consolidando como uma religião que tem a solidariedade como uma de suas principais ações.

Na ocasião, contamos com a participação do Dr. Carlos Alberto Melo Santiago, Ginecologista e Obstetra, atual vice-presidente da Federação Espírita do Estado de Sergipe (FEES) e Membro Efetivo da Academia de Letras Espíritas de Sergipe (ALEESE). Ele falou da essência da doutrina espírita, como surgiu, mediunidade, psicografia, atividades dos centros espiritas, Deus, pandemia etc. As pessoas que acompanharam a live puderam tirar suas dúvidas e colaboraram significativamente através da interação.

Sabemos que o contato físico seria mais interessante, mas buscamos estar próximos mesmo distantes e sem deixarmos que o Sarau saia de cena, porque ele é um espaço eclético e dinâmico. Esperamos que tão logo voltemos ao convívio social, interagindo com todos (as). Nesse momento, precisamos nos reinventar.

Contamos com o apoio de Edson Bastos, Euvaldo Lima e Raimundo Neto do Centro Espírita Yvonne Pereira de Nossa Senhora da Glória como também do jovem cronista Aécio para a realização de mais uma edição, nº 33. O nosso eterno agradecimento.

Além deles, agradecemos aos(às) nossos (as) grandes parceiros (as) Sorveteria Parati, Sorveteria e Açaí da Kiume, Felipe sonorização, Anderson da Bahia Soluções, Anderson Plácido e ao público que sempre está nos apoiando.

No último sábado de maio iremos realizar mais uma edição do Sarau no Coreto e caminharemos para a comemoração do terceiro aniversário em julho. Não esqueça que este é um espaço de todos (as) cidadãos/cidadãs monte-alegrenses e visitantes.

Carlos Alexandre N. Aragão

Idealizador do Sarau