Hemose estimula doação de sangue através do serviço de agendamento

28/04/20 - 06:39:07

O agendamento para doação de sangue é mais um instrumento de proteção para o cidadão doador adotado pelo Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) no período de enfrentamento à pandemia do coronavírus. O serviço disponível pelos telefones: (79)3225-8039 e 3259-3174, têm como finalidade restaurar os estoques de sangue O, A, B e Ab, para atendimento da demanda transfusional da rede hospitalar.

De acordo com a enfermeira Florita Aquino, o agendamento visa evitar aglomeração e reduzir o tempo de permanência do voluntário na unidade. “Estamos vivenciando um momento que requer muito cuidado para preservar os doadores de forma que eles venham realizar sua doação de sangue e retornem para suas casas em segurança sem qualquer risco”, ressaltou.

A gerente de Coleta do Hemocentro explicou que foram adotadas outras providencias como a higienização das áreas comuns de funcionários e doadores. “Quando os doadores chegam à recepção são orientados a lavar as mãos e utilizar o álcool em gel. As cadeiras e poltronas estão sinalizados para manter o distanciamento de um a dois metros e as cadeiras de doação são higienizadas antes e após o uso”, detalhou Florita ao salientar que os profissionais estão utilizando os equipamentos de proteção individual como, máscaras, toucas, luvas e jalecos.

Doadora fidelizada Cintia Santana fez o agendamento por telefone no Serviço Social do Hemose. “Gostei dessa iniciativa do agendamento por isso me senti segura para doar. Recebemos as orientações dos procedimentos que devemos adotar assim que entramos na instituição para evitar aglomeração e manter o distanciamento social”, comentou.

Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar documento oficial com foto, válido em todo território nacional. As pessoas que estiveram em regiões com casos confirmados de coronavírus e aqueles que tiveram contato com paciente infectado ou com suspeita da doença devem aguardar 30 dias para poder doar. Já os pacientes que tiveram a doença, só poderão doar sangue 90 dias, depois da completa recuperação.

