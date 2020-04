Huse registra primeira paciente curada do Covid-19 atendida na unidade

A Secretaria de Estado da Saúde anunciou no final da tarde desta segunda-feira, 27, a alta médica da primeira paciente curada do Covid-19 no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), uma mulher de 50 anos. Ela estava internada no Huse desde o último dia 16, trazida pelo Samu com quadro intermediário de insuficiência respiratória causado pelo coronavírus.

A paciente foi estabilizada, encaminhada para a UTI e em seguida para a Ala 500 (ambas específicas para esses casos) e ficou em isolamento respiratório. A paciente continuará com o isolamento social em sua residência, além de manter outros cuidados, entre eles usar máscara, não compartilhar alimentos e utensílios domésticos.