Motocicleta Yamaha Faser 250 é roubada no Santa Lúcia em Aracaju

28/04/20 - 07:05:30

Nesta segunda, dia 27, dois marginais armados roubaram uma moto Yamaha Faser 250, cor vermelha, ano 2011/2012, com guidão pintado de dourado, placa NVI-7363.

O fato ocorreu no Loteamento Jardim dos Coqueiros, no bairro Santa Lúcia, próximo ao condomínio Mirante do Santa Lúcia.

Quem tiver qualquer informação favor ligar para o 190.

Matéria do blog Espaço Militar