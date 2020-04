MPF INSTALA MENSAGEM AUTOMÁTICA NA UNIDADE REMOTA DE ATENDIMENTO

28/04/20 - 13:33:21

Aviso informa sobre atendimento remoto durante regime de teletrabalho

Em virtude da suspensão do atendimento presencial no Ministério Público Federal, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o MPF instalou uma mensagem automática na unidade remota de atendimento (URA). O texto informa os telefones de atendimento remoto ao público que liga para a central da unidade, no telefone 3301-3700.

A mensagem também orienta que o interessado realize denúncias e protocole documentos pelos canais eletrônicos, bem como recomenda o acesso ao site do MPF para mais informações.

A medida é uma das ações definidas pelo Comitê Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Novo Coronavírus, instaurado pela Portaria PRSE nº 54, de 26 de março de 2020.

Comitê – O comitê é composto pelo procurador-chefe, pela procuradora-chefe substituta, pelo secretário Estadual e coordenadores, pela Chefia de Gabinete, assessorias jurídica e de comunicação e pelas chefias da Seção de Segurança e Transporte, do Núcleo de Gestão de pessoas e do Plan-Assiste. A equipe se reúne duas vezes por semana, por videoconferência, para discutir os temas críticos da administração relacionados a medidas de prevenção contra a covid-19.

Ministério Público Federal em Sergipe