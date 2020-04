Músicos de Boquim fazem Live Solidária nesta quarta-feira no Youtube

28/04/20 - 10:56:19

O objetivo é arrecadar recursos para as pessoas mais necessitadas da região na pandemia da Covid-19.

A pandemia da Covid-19 está fazendo acontecer o auge das transmissões ao vivo pela internet, muitas delas realizadas por artistas em várias partes do país que buscam arrecadar recursos para amenizar a situação dos que sofrem nesse momento. No interior de Sergipe, a cidade de Boquim saiu na frente e promove nesta quarta-feira (29), às 19h30 no canal do Youtube do cantor Elton Motta (https://www.youtube.com/channel/UCASAgERmd-xA1WWBv11LOUQ) a Live Solidária, organizada por diversos músicos. As doações poderão ser feitas através de transferência bancária (a conta será divulgada na live), vaquinha solidária (https://www.vakinha.com.br/vaquinha/live-solidaria-boquim) e através de caixas espalhadas pelo comércio de Boquim para a doação de alimentos. A live terá 14 participações de artistas locais e duração de três horas e meia.

Para o publicitário Rafael Fontes, um dos organizadores da live, Boquim está sendo pioneira no interior de Sergipe na mobilização da classe artística, o que pode servir de exemplo para outras cidades. “Os cantores começarão a se apresentar, cada um por vez ou em dupla, respeitando as recomendações da OMS no local da transmissão ao vivo”, explica.

A diversidade de estilos musicais também será um dos pontos altos da ação solidária. “Teremos pessoas muito conhecidas no cenário musical de Sergipe e do Brasil como o cantor Geo Sants ex. participante do The Voice Brasil da Rede Globo e Zé Costa que fez na Copa do Mundo da França de 1998 a música: “Homem Gol”, que foi cantada por todo país naquele período. Além de ajudar quem precisa, estaremos divulgando o trabalho da classe artística do nosso município que assim como em todo o mundo foi afetada pela pandemia”, finaliza o publicitário.

Fonte e apoio: Jornalista Rodrigo Alves.