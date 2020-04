Parcerias entre Sebrae e grandes corporações vão beneficiar pequenos negócios

28/04/20 - 16:08:34

Mais de 20 grandes empresas se unem para inserir os pequenos negócios no ambiente digital

O Sebrae está liderando um movimento (#compredobairro), junto a executivos de algumas das principais empresas nacionais – Magalu, Stone, Embelleze, O Boticário, Malwee, Ambev -, que tem por objetivo incentivar a população brasileira a priorizar as compras nos pequenos negócios de bairro (https://www.movimentocompredobairro.com.br/).

Complementarmente, a instituição tem trabalhado também para orientar e capacitar as pequenas empresas para enfrentarem esse momento de crise provocado pela pandemia do novo coronavírus. A ideia é estimular os empreendedores a impulsionarem a digitalização de seus negócios e a adesão ao comércio eletrônico.

Nesse contexto, foi firmada uma parceria entre o Mercado Azul, vitrine digital de negócios desenvolvida pelo Sebrae, e a Cielo. Por meio da parceria, os donos de micro e pequenas empresas poderão utilizar a solução de pagamento digital Super Link Cielo (que permite ao empresário concluir a venda com o pagamento via WhatsApp), integrando à plataforma a Loggi, para a entrega dos produtos.

Além disso, a parceria com a Cielo prevê o investimento de R$ 5 bilhões para apoio financeiro aos pequenos e médios negócios, com destaque para duas iniciativas: o Receba Rápido, que permite a antecipação de recebíveis em até 2 dias para MPE; eo Receba Mais, que será uma linha de crédito adicional com empréstimos para clientes pré-aprovados.

A empresa Visa (de cartões de crédito) se uniu à parceria Sebrae-Cielo, com o objetivo de atrair compradores para a página do Mercado Azul, por meio da sua base de clientes e de sua página Vai de Visa. A Visa divulgará o Mercado Azul trazendo compradores, enquanto a Cielo focará em trazer mais vendedores. O objetivo é trazer para o mundo digital aquele pequeno negócio que ainda não estava, e conseguir inseri-lo cada vez mais no mercado digital.

Comércio eletrônico

Em outra frente, o Sebrae também firmou parceria com a Magazine Luíza para promover a migração dos pequenos negócios para o ambiente digital (comércio eletrônico), com a utilização de plataformas digitais de marketplace da empresa de varejo.

O foco é proporcionar novos canais de vendas, incluindo redes sociais, novos clientes, logística de entrega, ferramenta de faturamento e ferramenta de análise de dados (analytics) em tempo real, mediante a conjugação de esforços, competências e conhecimentos técnicos do Sebrae e da Magazine Luiza.

