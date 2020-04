Passageiros que desembarcam no aeroporto de Aracaju estão sendo monitorados

28/04/20 - 06:49:13

Todo passageiro que desembarca em Aracaju passa pelo mesmo processo. As equipes da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Aracaju realizam uma abordagem para checar a temperatura corporal e realizar o cadastro para monitoramento. Atualmente, 3.967 pessoas já foram cadastradas na ação, sendo que 26 delas seguem sendo monitoradas por terem apresentado algum tipo de sintoma de síndrome gripal.

“Assim que as pessoas desembarcam, nossas equipes fazem a abordagem explicando o que é e como é feito o procedimento que é bem simples e rápido. Após esse primeiro contato, são encaminhadas para a fila, sem aglomeração e respeitando o espaço demarcado, de pouco mais de um metro de distância entre um e outro. Por fim, verificamos a temperatura e fazemos o cadastro dos passageiros”, explica a coordenadora da Rede de Programas de Vigilância e Atenção à Saúde da SMS, Débora Oliveira.

Os trabalhos no Aeroporto Santa Maria começaram há pouco mais de um mês e envolvem uma equipe composta de 15 profissionais da saúde e, segundo Débora Oliveira, toda a abordagem é feita com os cuidados necessários.

“Até o momento, nenhuma dessas pessoas apresentou reagente para a covid-19, no entanto, seguimos o monitoramento. Nossa instrução para os sintomáticos é de manter o isolamento social. Já para os assintomáticos, reforçamos a necessidade do distanciamento social e da importância de se manter em casa e apenas sair caso extremamente necessário”, completa Débora Oliveira.

Segundo a coordenadora, os pacientes sintomáticos passam a ser acompanhados diariamente. “Todos os dias, nossa equipe liga para essas pessoas que apresentaram sintomas e verificamos como está o quadro. Recomendamos o isolamento por 14 dias e seguimos o acompanhamento. Já aqueles assintomáticos, recebem, automaticamente, assim que são cadastrados, uma mensagem informando que, caso apresentem sintomas, devem informar à Secretaria por meio do 0800 [0800 729 3534] para que possamos fazer o monitoramento e o melhor direcionamento possível”, destaca.

Em uma situação normal, o Aeroporto Santa Maria costuma receber 14 voos por dia, mas, com a pandemia do novo coronavírus (covid-19), desde o dia 31 de março, esse número caiu significativamente e chegou a apenas um voo por dia, com uma média de 160 passageiros. As quartas-feiras e aos sábados não há nenhum voo programado. Diariamente, a equipe de monitoramento recebe a confirmação do voo pela Coordenação do Aeroporto (COA) e assim dá início aos trabalhos.

Foto Sérgio Silva