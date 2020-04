PMA reabre portal da matrícula online para as vagas remanescentes

28/04/20 - 15:18:55

Pais e responsáveis que ainda buscam matricular seus filhos na rede municipal de ensino de Aracaju, ou jovens e adultos que desejam concluir ou iniciar o ensino fundamental, já podem acessar o Portal da Matrícula online e solicitar a sua vaga. A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), reabriu o portal da matrícula – aracaju.se.gov.br/matriculaonline -, onde é possível verificar as vagas disponíveis pelo nome da escola ou ainda do bairro em que está localizada. Escolas onde não há mais vagas, já foram retiradas do portal.

O sistema faz a reserva da vaga e a confirmação acontece no momento em que o solicitante leva a documentação até a escola escolhida. Por conta da pandemia da covid-19, as escolas irão agendar previamente com os solicitantes o dia e horário para a entrega de toda a documentação.

“Por isso, durante o preenchimento da vaga no portal, é de extrema importância que o pai ou responsável disponibilize um número de telefone válido e ativo para que a escola entre em contato, faça o agendamento e, assim, possa confirmar a matrícula”, destaca a secretária municipal da Educação, Cecília Leite, ao salientar que o portal permanece no ar das 7h30 às 17h.

Para auxiliar os pais ou responsáveis legais que tenham dúvidas sobre o processo, a Prefeitura de Aracaju disponibiliza a Central de Atendimento da matrícula online, que pode ser acessada pelos telefones 79 3179-1538 ou 3179-1574, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h; ou via WhatsApp, pelo 79 98106-2969, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Os atendimentos são realizados por técnicos da Semed, que auxiliam os internautas para proporcionar um melhor aproveitamento do sistema durante todo o período de matrículas.

Modernização

A Prefeitura de Aracaju iniciou, em 2017, o processo de matrícula online na rede municipal de ensino. A implantação, feita pela Secretaria Municipal da Educação, tem sido aprimorada no decorrer dos anos e culmina, em 2020, com a ampliação do uso das ferramentas digitais em toda a gestão do processo educacional.

Agora, não apenas a matrícula é online, mas também o acompanhamento dos pais acerca das informações dos filhos e a gestão da escola por parte da equipe diretiva. Isso porque, com a implantação do novo sistema, pais e professores terão mais praticidade para consultar a oferta de vagas, efetuar a matrícula e acompanhar a frequência e notas dos alunos.

Foto Walter Martins