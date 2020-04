POLÍCIA MILITAR RECEBE DOAÇÃO DE 5 MIL MÁSCARAS EM TOBIAS BARRETO

28/04/20 - 05:27:15

As máscaras são 100% de algodão e terão grande durabilidade

Polícia Militar recebeu uma doação de 5 mil máscaras e 100 frascos de álcool gel para serem distribuídos aos militares da corporação. A entrega foi realizada no município de Tobias Barreto, região Centro-Sul do estado.

Em gesto nobre, o empresário Sílvio da Teka forneceu seu apoio através da doação de itens de segurança para os policiais que atuam diariamente nas ruas proporcionando segurança à população. No momento da entrega, o empresário enfatizou que as máscaras são reutilizáveis, sendo fabricadas com 100% algodão, favorecendo o uso pelos policiais durante os trabalhos.

O comandante-geral, coronel Marcony Cabral, fez questão de receber pessoalmente essa doação e ressaltou a importância do uso adequado das máscaras e do álcool que será utilizado pelos policiais no interior das viaturas. “É importante salientar que as máscaras são 100% algodão e terão uma grande durabilidade, sendo assim, é fundamental seguir as orientações sobre o uso adequado das máscaras e do álcool passadas pelo nosso médico infectologista do Hospital da Polícia Militar (HPM), capitão Agnaldo”, explicou o coronel.

Ainda segundo o comandante, é uma honra receber essa doação de uma empresa que manteve seus funcionários trabalhando em suas casas na produção das máscaras, assegurando os empregos dos trabalhadores da região. Esse fato demonstra o compromisso social do empresário junto à sociedade sergipana.

Após o recebimento da doação, o coronel Marcony convidou o senhor Sílvio para conhecer as instalações do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM), atualmente comandado pelo tenente-coronel Alexsandro Ribeiro, em forma de retribuição e agradecimento ao gesto solidário. Durante a visita, o empresário conheceu um pouco do excelente trabalho realizado pelos militares que atuam na localidade.

Na oportunidade, também estiveram presentes, o chefe da 2ª Seção do Estado Maior Geral (PM-2), coronel Edenisson, o chefe da 4ª Seção do Estado Maior Geral (PM-4), coronel Carlos Rolemberg, o chefe da 6ª Seção do Estado Maior Geral (PM-6), coronel Moura, além do comandante do Policiamento Militar do Interior (CPMI), coronel Fábio Rolemberg, e do comandante do Policiamento Militar da Capital (CPMC), coronel Neto.

Fonte e foto: Ascom/PM/SE