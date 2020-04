PREFEITURA DE ARACAJU PAGARÁ SALÁRIOS DE ABRIL NA QUARTA29, E QUINTA, 30

28/04/20 - 14:23:19

Servidores nascidos em janeiro e fevereiro receberão a primeira parcela do 13º salário

O prefeito Edvaldo Nogueira, anunciou, na manhã desta terça-feira, 28, o pagamento dos salários dos servidores municipais referente ao mês de abril. Pelas redes sociais, o gestor informou que todos os trabalhadores da administração direta e indireta, ativos e inativos, recebem nos dias 29 e 30 de abril, quarta e quinta-feira, respectivamente. Nas datas, também será efetuado o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro para quem aniversariou nos meses de janeiro e fevereiro. De acordo com Edvaldo, o pagamento será feito em dois dias porque a Caixa Econômica Federal necessita de um prazo maior para o processamento dos dados, uma vez que a instituição bancária está sobrecarregada com o pagamento do auxílio emergencial e com o quadro reduzido de funcionários, em virtude da pandemia do coronavírus.

“Meus amigos e minhas amigas, assim como faço todos os meses, venho mais uma vez anunciar o pagamento dos salários dos servidores. Diferente dos outros meses, o pagamento de todos os trabalhadores da Prefeitura será feito em dois dias, nesta quarta e quinta-feira, dias 29 e 30. Isso será necessário porque a Caixa Econômica está sobrecarregada e não tinha condições de fazer o processamento em um dia só. Mas quero tranquilizá-los e garantir que todos os servidores ativos e inativos receberão nestes dois dias. Mesmo com a queda da arrecadação, fizemos todos os esforços e, mais uma vez, manteremos os salários em dia”, destacou.

Edvaldo também informou que, assim como nos últimos três anos, a gestão municipal iniciará o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário em abril. “Aproveito para anunciar que, assim como temos feito até agora, vamos começar o pagamento da primeira parcela do décimo. Recebem neste quem aniversariou nos meses de janeiro e fevereiro. Este é mais um esforço que estamos fazendo e com muita satisfação, porque representa o nosso compromisso com os servidores da Prefeitura. Estamos enfrentando um momento muito difícil e cada trabalhador tem sido fundamental para o combate ao coronavírus. Os servidores são parceiros em todos os momentos, mas neste, especialmente, têm sido fundamentais. Todos, sem exceção, estão nos ajudando nessa luta. Todo o meu respeito e agradecimento a vocês”, reiterou.

Com o pagamento do salário referente ao mês de abril, a Prefeitura completa 40 meses honrando com o compromisso de pagar os servidores em dia. Ao todo, a gestão municipal já quitou 45 folhas salariais, sendo 40 dos meses correntes, duas folhas herdadas da administração anterior e três folhas de décimo terceiro.