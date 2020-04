Prefeitura de Socorro revoga decreto que permitia a reabertura dos templos religiosos

28/04/20 - 05:43:57

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, vem a público comunicar que, diferente do que foi divulgado por parte da mídia, o gestor municipal revogou, na última sexta-feira, 24, o Decreto que permitia a reabertura dos templos religiosos no município.

Além dessa, o prefeito tomou outras medidas, como parte das ações de combate ao novo Coronavirus, entre elas estão a interdição e a intensificação da fiscalização em praças, quadras esportivas, agências bancárias e outros segmentos, para evitar a aglomeração.

Também determinou que fosse reforçada a campanha de orientação e aconselhamento, através de carros de som e outros meios de comunicação, inclusive, solicitando que, quem puder, fique em casa e, se for necessário sair, use a máscara.

Esse é o momento de união. Somente assim, será possível vencer o vírus.

SECOM | Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro