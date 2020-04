SEIS DELEGADOS SUBSTITUTOS SÃO NOMEADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

28/04/20 - 12:29:15

Na última quinta-feira, 23, foi publicada, no Diário Oficial do Estado, a nomeação de seis candidatos para o cargo de delegado de polícia substituto. Antes da nomeação, eles passaram por instruções teóricas e práticas para exercerem a função de delegados de polícia, no interior do estado.

Os novos delegados passaram por aulas teóricas e práticas ministradas no Curso de Formação de Delegados Substitutos de Polícia Civil, ministrado na Academia de Polícia Civil (Acadepol). O curso teve início no dia 30 de outubro de 2019 e foi concluído em 4 de fevereiro deste ano. A solenidade de formatura foi realizada em 14 de fevereiro, com a presença dos novos delegados, autoridades e familiares no teatro Atheneu.

Ao longo de mais de três meses, os candidatos aprovados tiveram conteúdos práticos e teóricos repassados por 50 instrutores; totalizando 386 horas/aulas de ensino. Dentre as disciplinas do curso, estiveram presentes instruções sobre Armamento e Tiro, Procedimentos Policiais Eletrônicos (PPE), Estágio Supervisionado, Liderança e Motivação e Técnicas de Imobilização e Defesa Pessoal.

A delegada-geral Katarina Feitoza destacou a importância das nomeações dos novos delegados para a constante melhoria dos serviços da Polícia Civil no estado. “Esperamos, com a nomeação desses novos delegados de polícia, desses novos colegas, o início de uma oxigenação dos quadros. Precisamos de novos gestores à frente das delegacias”, citou.

Katarina explicou como os novos delegados serão distribuídos de forma estratégica pelo estado. “Estamos com uma defasagem muito grande especialmente no interior do estado com relação a delegados de polícia. Temos alguns municípios onde as acumulações já estão em um número muito grande, então precisamos diluir melhor essas acumulações para que o serviço prestado à comunidade sergipana seja cada vez melhor”, complementou.

“Aguardamos a nomeação de todos os delegados. E esses que agora estão chegando, nós esperamos deles muito comprometimento à frente das delegacias de polícia, como gestores, como chefes de suas unidades, investigando, atendendo a população e gerindo as unidades policiais de forma cada vez mais técnica e comprometida”, frisou a delegada-geral.

Dedicação e agradecimento

A nova delegada Lorena Oliveira da Rocha contou como se sente diante da aprovação no concurso e da nomeação na última quinta-feira. “Confesso que é difícil descrever em palavras. Passamos por nove diferentes fases. Um concurso com concorrentes do país inteiro. Então conseguir chegar ao final de toda essa caminhada e ver meu nome na lista de aprovados, é uma sensação de gratidão que eu jamais vou esquecer. Me sinto extremamente honrada de estar tendo essa oportunidade de ingressar em uma instituição tão respeitável como a Polícia Civil do Estado de Sergipe, estado que nasci e me criei, e também que escolhi para exercer minha profissão. Espero poder servir bem à população do meu estado”, agradeceu.

Ela destacou que a aprovação é o resultado do tempo de dedicação. “A gente menciona o concurso em si, que já é uma trajetória longa, mas isso sem contar os anos de estudo que antecederam a publicação do edital, um período de pura abdicação e resiliência. Parar agora e relembrar toda essa trajetória me enche de orgulho, mas também de vontade de colocar em prática o que antes era uma teoria nos livros”, complementou.

“Não podemos nos esquecer que o concurso é apenas um meio, não um fim em si próprio. É um meio que podemos utilizar para, depois de comprovar que estamos aptos a pertencer aos quadros da administração pública, atuar efetivamente em favor da coletividade, que é o real sentido de ser servidor público”, descreveu a nova delegada.

Lorena Oliveira da Rocha reiterou a missão dos novos delegados da Polícia Civil de Sergipe. “Atuar como instrumento de transformação, de garantia dos direitos da sociedade e de combate tanto aos antigos, quanto aos novos tipos de criminalidade. Tenho certeza que a nomeação desses seis novos delegados, e futuramente de todos os outros, vai fazer muita diferença na vida dos sergipanos, que merecem e têm o direito constitucional de viver em paz, com tranquilidade e segurança”, frisou.

Superação e motivação

O novo delegado de polícia já é conhecido dos quadros da Polícia Civil. Alisson Danilo Costa Lial atua como policial civil e foi aprovado no concurso para delegado substituto. Ele contou como a experiência em unidades policiais de cidades como Itabaiana e Nossa Senhora das Dores foi fundamental para decisão de se tornar delegado.

“A experiência policial adquirida ao longo dos quatro anos, nutriu meu desejo de continuar servindo à instituição. Na delegacia de Nossa Senhora das Dores, eu pude ter experiência com todos os tipos de fatos investigados pela PC. Eu tive contato com todo o nosso cotidiano policial, todos os delitos que apuramos e os fatos atípicos que cotidianamente chegam à delegacia. Esse amor que eu tenho pela PC nasceu com o ingresso na instituição. Antes de eu ser policial civil, eu já tinha admiração pelo direito criminal”, mencionou.

Alisson tem a Polícia Civil como uma família. “Eu tive um acidente de trabalho em 29 de março de 2017. Eu tive o apoio da minha instituição. Tive o apoio do meu coordenador do interior à época, Fábio Pereira, tive o apoio do delegado Marcos Garcia, que ficou comigo em todo o momento, foi mais do que amigo, foi um parente. E de outros colegas, agentes e escrivães. Toda a equipe de Dores me deu total suporte. Eles sempre iam a minha residência para conversar comigo e nunca deixaram esmaecer esse brilho da instituição. Eles nunca deixaram que eu pensasse em outra coisa para minha vida que não fosse a segurança pública. O que mais me fascina nessa profissão é o poder de transformação que temos na sociedade”, revelou.

O novo delegado de polícia agradeceu a todos que seguem atuando na Polícia Civil de Sergipe e também aos familiares. “A minha entrega, minha dedicação será sempre a mesma, senão maior à instituição. Agradeço a todos que me ajudaram a chegar até aqui. À delegacia-geral, aos meus coordenadores, Fábio e Jonathas, aos meus colegas agentes e escrivães da Copci. Agradeço aos colegas das delegacias do interior e à minha família. Esse desejo de ser policial não partiu de assistir filmes e de ver séries, está ligado muito a servir ao público. Eu nasci para servir e me encontrei na Polícia Civil”, concluiu agradecendo.

Fonte e foto SSP

Foto novos delegados: Acervo Pessoal