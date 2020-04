SENADORA APELA À PETROBRAS PARA GARANTIR EMPREGO DOS TRABALHADORES

28/04/20 - 14:41:52

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) falou hoje (28) da sua preocupação com a manutenção dos empregos de inúmeros trabalhadores da Petrobras, que decidiu hibernar mais de 60 plataformas em campos de águas rasas das bacias de Campos, das quais nove em Sergipe, além de Potiguar e Ceará.

“Funcionários e alguns familiares desses trabalhadores nos telefonaram demonstrando o desalento com mais essa medida que, segundo o Sindicato da categoria, deve deixar cerca de 2,6 mil pais de família desempregados em todo o país”, revelou Maria, ressaltando que soube dessa informação há aproximados 30 dias, mas uma fonte da própria estatal desmentiu, à época.

Segundo a Petrobras, os empregados poderão optar por adesão ao Plano de Desligamento Voluntário (PDV) da empresa, conforme prevê o plano de pessoal para gestão de portfólio. “O problema é que vivemos momentos de incertezas, com a economia cambaleando há anos e numa crise que já se arrasta desde 2008. É impossível se pensar que algum trabalhador a essa altura vá optar voluntariamente por se desligar”, afirmou.

Maria do Carmo apelou à sensibilidade dos dirigentes da empresa para que adotem todas as medidas possíveis visando não penalizar, ainda mais, os trabalhadores que têm vivido dias angustiantes nesse cenário. “É triste vermos uma empresa, com uma história tão próspera e desenvolvimentista para o Brasil, tornar-se alvo de escândalos e corrupção sustentados pela ganância política, sobretudo de governos do PT, que a levou à destruição, gerando sérios danos, não só econômico e social, mas, especialmente, moral”, lamentou Maria.

Fonte e foto assessoria