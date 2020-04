SERGIPE APRESENTA O PRIMEIRO CASO DE COVID-19 NO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO

28/04/20 - 14:10:29

A Secretaria da Justiça, Trabalho e Defesa do Consumidor (Sejuc) informou na manhã desta terça-feira (28) que um interno de 25 anos do Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho (Compajaf), no Bairro Santa Maria, em Aracaju, foi testado positivo para o Covid-19.

As informações passadas pela Sejuc são de que no último dia 18, ele sentiu arritmia e palpitações no peito, foi atendido na enfermaria da unidade prisional e, imediatamente, transferido para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Após receber alta, o interno ficou isolado em um pavilhão de triagem do Presídio de Areia Branca, numa espécie de quarentena do sistema prisional para evitar a propagação de qualquer doença contagiosa.

Com o passar dos dias, ele apresentou sintomas típicos de pacientes que foram afetados pelo coronavírus, com dor na cabeça, vômito em pouca quantidade e início de desconforto respiratório, além da dor no peito, sendo novamente internado no Huse no último sábado (25).

No último sábado (25), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgêncua (Samu) foi acionado e o interno precisou ser encaminhado de volta para o Huse. Após receber todo o atendimento, foi feito o teste junto ao Laboratório Central (Lacen) e o resultado foi encaminhado para a Sejuc nessa segunda-feira (27), dando como positivo para a Covid-19.

Este é o primeiro caso de coronavírus no sistema prisional de Sergipe.