ABRIL COMEÇA COM BAIXA NO PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS NA REGIÃO NORDESTE

29/04/20 - 14:50:42

Gasolina, etanol e diesel ficaram mais baratos para os motoristas nesta primeira quinzena

As últimas análises do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), mostram que abril começou com baixa no preço dos combustíveis na Região Nordeste. Com exceção do gás natural veicular (GNV), que avançou 0,18%, a primeira quinzena apresenta um movimento de baixa. A gasolina e o diesel se destacam com o recuo mais expressivo de 2,93%, seguidos pelo etanol que ficou 1,83% mais barato para os motoristas.

“Quando analisamos o comportamento dos preços na região entre os dias 1º e 15 de abril, percebemos um movimento de baixa nos postos do Nordeste, similar ao que acontece em todo o País. A exceção foi para o GNV, que mesmo com variação de alta leve, foi na contramão dos outros combustíveis. Na Paraíba, por exemplo, a alta chegou a 5,25%, comercializado à média R$ 3,930, liderando o ranking mais caro de todo o território nacional”, comenta o Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil, Douglas Pina.

No recorte por Estado, os motoristas da Paraíba pagaram pelo litro da gasolina mais barata, vendida a R$ 4,16, ante os R$ 4,64 dos postos de Piauí, que registrou o maior valor para o litro. Já o etanol teve o menor preço do litro registrado no Maranhão com preço médio de R$ 2,54, ante os R$ 3,81, das bombas de Sergipe.

Gasolina é opção mais vantajosa para motoristas brasileiros

No contexto nacional, o cenário da primeira quinzena de abril foi de baixa para o preço da gasolina, que fechou na média de R$ 4,484, com queda de 3%, em relação ao fechamento de março, quando o litro foi vendido a R$ 4,623. A Região Norte apresenta a média da gasolina mais cara, vendida a R$ 4,592, enquanto o litro mais barato foi registrado na Região Sul, por R$ 4,227.

O levantamento aponta também que, na comparação das variações, a gasolina é 7% mais barata no Sul do que no Sudeste, que registrou a média R$ 4,558 no preço da gasolina.

Já o etanol se destaca como o combustível com maior baixa no período nas bombas, com recuo de 5,16% e fechando a primeira quinzena a R$ 3,527, ante a média de R$ 3,719 de março. A Região Centro-Oeste se destaca com a menor média para o litro do etanol, comercializado a R$ 3,300, ante os R$ 3,934 dos postos da Região Norte. O estudo revelou ainda que ainda que o GNV (gás natural veicular) é 3% mais barato no Sudeste do que no Nordeste, com médias de R$ 3,295 e R$ 3,404, respectivamente.

Ainda de acordo com as análises do IPTL em todas as regiões, a gasolina manteve a margem de vantagem acima dos 70% do preço médio do etanol, sendo uma opção mais econômica para os motoristas.

O IPTL é um índice mensal de preços de combustíveis levantados com base nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais 25 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

Sobre a Ticket Log

A Ticket Log integra a divisão de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil, juntamente com Repom e Edenred Soluções Pré-Pagas, com o propósito de valorizar o tempo das pessoas para que possam aproveitar mais e melhor a vida. A marca, que atua no mercado urbano, conecta pessoas e empresas a uma mobilidade inteligente por meio de soluções inovadoras que otimizam processos e apoiam no controle da gestão de deslocamento para organizações de todos os tipos e tamanhos.

Com mais de 25 anos de experiência, a Ticket Log conta com 30 mil empresas-clientes, administra, por ano, 1 milhão de veículos em sua base de clientes e quase 2,5 bilhões de litros de combustível, com uma rede de mais de 36 mil comerciantes credenciados. Entre os produtos disponíveis, estão: Ticket Car com a funcionalidade Log&Go, que permite o pagamento de diferentes meios de transporte e serviços veículos, como lavagens ecológicas de automóveis (App Easy Carros), caronas compartilhadas (App Zumpy), serviços de assistência 24h (App Fácil Assist) e recarga do bilhete único (Onboard Mobility); Ticket Fleet e Gestão de Manutenção.

A marca é uma das Maiores e Melhores do Transporte na categoria “Automação e Informática”, no prêmio promovido pela OTM Editora e foi reconhecida como uma das “As 500 Maiores do Sul”, ranking promovido pela revista Amanhã. Também foi eleita uma das melhores empresas para trabalhar na região Sul pela consultoria global Great Place to Work ® Institute (GPTW).

Fonte Ticket Log