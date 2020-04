Adilson Júnior: Marcos Santana não valoriza o comércio de São Cristóvão

29/04/20 - 10:57:14

O vice-prefeito de São Cristóvão, Adilson Júnior, usou as suas redes sociais para denunciar o fato do prefeito Marcos Santana preferir fazer compras em empresas de outros municípios. Adilson citou, como exemplo, o fato da compra de R$ 300 mil em gêneros alimentícios, adquiridos em uma empresa no bairro Santos Dumont, em Aracaju.

“Na contramão de ajudar o comércio local, a Prefeitura comprou gêneros de uma empresa de Aracaju, por meio de uma dispensa de licitação. Mesmo sendo com legalidade, eles escolhem onde vão comprar; e por meio dos decretos 10/2020 e 11/2020 já são mais de R$ 300 mil adquiridos em alimentos. Por que não comprar, já que a Prefeitura pode escolher por ser situação de emergência, no município de São Cristóvão?“, questiona Adilson Júnior.

O decreto de estado de calamidade promove flexibilizações e possibilita dispensa de licitações, o que permitiria que a Prefeitura de São Cristóvão investir o dinheiro no próprio município. “O desemprego, que já era grande, ficou maior com a pandemia do Covid-19 e a necessidade de isolamento social, com o fechamento do comércio. Temos empresas que podem atender essa demanda, com legalidade e preço justo. Prefeito, prestigie o mercado local a partir das próximas compras, como os alimentos para a doação das 10 mil cestas básicas mensais, priorize a compra em São Cristóvão”, pediu Adilson Júnior.

Por Henrique Matos

Foto assessoria