Aelson apresenta requerimentos relacionados ao combate à Covid-19 em Propriá

29/04/20 - 09:05:07

Na sessão plenária desta terça-feira, 28, o presidente da Câmara de Vereadores de Propriá, Aelson dos Santos, apresentou quatro requerimentos direcionados ao Poder Executivo Municipal. Dois deles visam obter informações sobre o desenvolvimento das ações de enfrentamento ao novo coronavírus.

No requerimento nº 54/2020, Aelson solicita que o prefeito Iokanaan Santana intervenha junto à Caixa Econômica para que sejam suspensas, por 90 dias ou mais, todas as cobranças de empréstimos consignados realizados por servidores municipais.

“Estamos vivendo uma crise sem precedentes e essa suspensão é uma das alternativas que podem ser adotadas pela instituição financeira para reduzir os efeitos da Covid-19. Esperamos que prefeito saiba dialogar e mostrar ao banco a importância dessa medida”, destaca Aelson.

Encaminhado para o secretário municipal da Saúde, Iokanaan Santana Filho, o requerimento nº 55/2020 pede que o gestor da pasta envie para o Poder Legislativo, dentro de 72 horas, a relação das despesas contratadas pela Secretaria para o combate à Covid-19 em Propriá.

Com o mesmo foco, o requerimento nº 57/2020 é dirigido à secretária municipal de Assistência Social, Maria Elisabete Nunes, e requisita a lista de pessoas que receberam as cestas básicas distribuídas pela Prefeitura, juntamente com a cópia das notas fiscais dos produtos que foram adquiridos.

“O momento exige ainda mais cautela e transparência no uso dos recursos públicos. É por essa razão que a Câmara de Propriá deve acompanhar de perto todo processo. Os vereadores precisam ter acesso a essas informações para saber o que tem sido realizado pela administração e se a população está sendo de fato beneficiada”, ressaltou Aelson.

O presidente da Casa também apresentou o requerimento nº 56/2020. No texto, o vereador solicita que o prefeito encaminhe a planilha de controle de quilometragem e de consumo de combustível de todos os veículos utilizados pelo município (locados e contratados), incluindo os da SMTT.

Além da planilha, o gestor deverá enviar para Câmara Municipal, no prazo regimental, as notas fiscais das despesas de consumo, referentes ao período de janeiro de 2019 e abril de 2020.

Todos os requerimentos foram lidos e aprovados durante a sessão.

POR ASCOM/CMP