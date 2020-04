BOLSONARO TEM QUE APRESENTAR TESTE DO COVID-19, DIZ CARLOS BRITTO

29/04/20 - 16:43:32

O Brasil tem o direito de saber da saúde do presidente. A afirmação é do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Ayres Britto, considerando “juridicamente correta” a decisão da Justiça Federal de São Paulo que determinou que o Jair Bolsonaro apresente os seus testes da Covid-19, atendendo ao pedido apresentado pelo jornal O Estado de S. Paulo.

“O país tem o direito de saber da saúde do seu presidente, até porque se trata de doença transmissível e, ao que se sabe, o presidente não se submeteu a nenhum isolamento físico”, afirmou Ayres Britto, em entrevista ao Estado.

Ayres Britto ainda desmontou a tese de que se trata de um assunto de foro íntimo, como afirma Bolsonaro. “No momento em que vivemos planetariamente, a matéria não se inscreve no âmbito da intimidade, e nem mesmo da vida privada do presidente. O próprio presidente antecipou o interesse coletivo no resultado do exame a que se submeteu ao tornar pública a realização desse mesmo exame”, lembrou.

Bolsonaro já disse que o resultado dos exames foi negativo, mas se recusa a divulgar os exames.

Fonte: site Brasil 247