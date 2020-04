Cabo Amintas volta a cobrar melhores condições de trabalho para a PM

29/04/20 - 12:37:52

Na noite desta segunda-feira, 27, o vereador Cabo Amintas (PSL) apresentou mais uma live do seu programa “Nas Ruas”, divulgado em suas redes sociais. Conversou com seguidores através de vídeo chamada e também falou sobre a situação critica que se encontra a Polícia Militar de Sergipe.

Amintas iniciou a live comentando sobre a demissão de mais de 50 funcionários da empresa Atalaia de transporte público de Aracaju. “Todo mundo usando a pandemia como desculpa para demitir. Demitiram mais de 50 pessoas e o Sindicato dos Rodoviários ainda não tomou nenhuma posição em relação a isso. Atenção sindicato, foram demitidos há 26 dias e já recebi a informação de que até agora não receberem nem 1 real”, revelou.

Continuando, o apresentador disse que já protocolou processo para fiscalizar os gastos de Hospital de Campanha de Aracaju. “Hoje, o vereador Elber Batalha (PSB) e eu protocolamos um processo no Ministério Público Federal para que sejam investigados os gastos com a estrutura do Hospital de Campanha. Quero deixar claro que somos a favor do hospital mas temos que saber como o dinheiro está sendo gasto. Se estiver tudo ‘ok’, ótimo. Se não estiver, se preparem porque vem bronca”, avisou.

Depois, Cabo Amintas falou sobre a manifestação a favor da PM-SE que ocorreu nesta segunda-feira, em razão do corte dos direitos dos militares que foram o auxílio uniforme, o pagamento das férias, o não reajuste salarial. “Esse ato, projetando o pedido de socorro da categoria na fachada do Palácio dos Despachos, foi organizado pela sociedade civil e nós apoiamos esta causa. Governador, revogue o decreto que retira direitos dos militares! Além das projeções fizeram um buzinaço hoje pela manhã no local”, comentou.

Sobre a pandemia do coronavírus, Amintas informou que mais 2 policiais foram infectados pelo vírus, dessa vez na cidade de Salgado. Enfatizando a dificuldade de combater o vírus através da logística de prevenção oferecida pelo Governo do estado. “Faltam materiais de proteção, o policial está em contato com os presos e com todos na delegacia, falta higienização nas viaturas, policiais muitas vezes estão desmotivados para trabalhar por conta de toda a desvalorização, ainda tem a população que não coopera. Muitas pessoas pensam que o isolamento social é para reunir os amigos e tomar cachaça no final de semana, sem se importar com os riscos de contágio”, declarou.

O Sargento Mendonça, da PM do Distrito Federal(DF) interagiu na live de Amintas para fazer uma comparação entre os equipamentos de prevenção do coronavírus que as polícias receberam. “Aqui no DF a gente recebeu máscaras, álcool em gel, luvas, os policiais possuem coletes individuais e foram disponibilizados testes para a covid-19 para todos os profissionais da Segurança Pública”, disse o sargento.

Amintas lamentou que esses materiais de prevenção não cheguem na mesma quantidade para a polícia de Sergipe. “Aqui em Sergipe está um caos, já foram 3 casos confirmados de policiais com covid-19, mas ainda não temos os materiais de prevenção para todos. Para completar, o Governador resolveu decretar o corte de alguns direitos dos policiais”, disse indignado.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas