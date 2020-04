Deputado capitão Samuel parabeniza policias militares que foram promovidos

29/04/20 - 09:14:45

Quero parabenizar todos os policiais e bombeiros militares que foram promovidos no último dia 25, através da PTS, que foi uma luta e uma vitória do nosso segundo mandato na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe.

Todos os senhores e senhoras são profissionais dignos da mais profunda admiração pela forma incansável com a qual se dedicam aos seus objetivos e profissões com determinação.

Não poderia deixar de lhe prestar as minhas homenagens e agradecer em nome da sociedade pelos valorosos serviços que prestam. Deus abençoe a todos vocês e parabéns por galgarem mais um posto nas suas carreiras militares.

A luta continua …

Capitão Samuel

Deputado Estadual