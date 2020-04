DEPUTADO PEDE AO GOVERNO PARA PRORROGAR VALIDADE DO CONCURSO NO ESTADO

29/04/20 - 16:15:10

O deputado capitão Samuel Barreto apresentou nesta quarta-feira (29) uma indicação sugerindo a suspensão da validade dos concursos públicos realizados pela administração pública direta e indireta, durante o período do isolamento social. Com isso, os concursos realizados terão data de validade estendido e não poderá ser expirado.

Em sua justificativa, o deputado diz que “sua necessidade emerge da ocorrência de situações anormais que possam vir a prejudicar a tramitação de concursos públicos em virtude da emergência da saúde de importância internacional por conta do coronavírus”, explicou.

Samuel disse ainda que “o nosso pedido para governador é para prorrogar a validade dos concursos e tranquilizar os jovens que foram aprovados e que estão entendendo as dificuldades do governo em fazer a contratação. Com a prorrogação da validade, o governo não terá despesa nenhuma e com isso, os aprovados terão a garantia da convocação”, disse o deputado.