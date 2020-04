DEPUTADO PEDE FISCALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19 NOS BANCOS

29/04/20 - 05:30:19

O líder da oposição na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania 23) pediu nesta terça-feira (28) fiscalização das Prefeituras nas agências bancárias para evitar aglomeração de pessoas. Além disso, o parlamentar solicitou ainda que os bancos observem medidas de prevenção ao coronavírus.

Segundo o parlamentar, os bancos vivem lotados de cidadãos que precisam sacar o auxílio emergencial, mas não cumprem as regras do distanciamento social. “Nesta terça-feira eu passei em frente a Caixa Econômica de Nossa Senhora do Socorro e fiquei surpreso com a quantidade de gente, sem distanciamento e sem máscaras. Tudo isso aumenta o risco de contaminação. É preciso que a população entenda o risco da doença e se alerte. Observei também que lá dentro do banco não tem higienização frequentemente dos caixas, isso é muito perigoso. Os casos estão aumentando em nosso estado”, afirmou.

O deputado pediu que o governo e as prefeituras das cidades executem um plano de prevenção para resguardar a saúde dos clientes e colaboradores nas agências de todo estado. “Eu sei que o governo e as prefeituras têm feito muita coisa contra a doença, mas eu peço aqui que ele também fiscalizem os locais, pois nem os estabelecimentos nem as pessoas estão cumprindo. É preciso limitação do número de pessoas aguardando atendimento dentro e fora da agência; o horário diferenciado para o atendimento a pessoas do grupo de risco do Covid-19; a designação de funcionário para controle das filas interna e externa, com atenção ao distanciamento mínimo de um metro e meio entre pessoas; além de medidas para higienização da agência e das pessoas que nela transitarem. Infelizmente não tenho visto isso sendo feito”, relatou.

Por Cris Silva

Foto assessoria