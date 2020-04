FUNCIONÁRIO DE EMPRESA É PRESO AO TENTAR ENTRAR NO COPEMCAN COM CELULARES

29/04/20 - 06:07:34

Um funcionário de uma empresa terceirizada de alimentação, que presta serviços ao Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan), em São Cristóvão, foi preso na tarde desta terça-feira (28), ao tentar entrar com 27 celulares e uma máquina de tatuagem na unidade prisional.

As informações são de que as nvestigações se iniciaram em março, após encontrarem alguns celulares em uma panela de comida. No decorrer das investigações, identificaram que o material só poderia chegar através de algum funcionário da empresa prestadora de serviços de alimentação.

Após uma revista no caminhão, a direção e os policiais penais do presídio encontraram os 27 celulares e os respectivos carregadores, além de máquina de tatuagem com o material a ser utilizado. O funcionário preso em flagrante ficará à disposição da justiça.