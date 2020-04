Governo Federal ainda não divulgou datas do pagamento da segunda parcela do auxílio de R$ 600

29/04/20 - 16:20:39

O governo federal ainda não se manifestou em relação ao pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$600, destinado aos trabalhadores informais que fizeram o cadastro e foram aprovados. O pagamento do benefício, criado para minimizar os transtornos das pessoas de baixa renda ocasionados pela pandemia, começaria na segunda-feira, 27, mas ainda não foi iniciado pelo Executivo.

A segunda parcela seria antecipada, porém com essa nova realidade, o Ministério da Cidadania, responsável por definir as datas do pagamento, voltou atrás por conta do impasse orçamentário. Segundo o Ministério da Cidadania, o pagamento ainda não foi iniciado devido ao grande número de inscritos, que superou as expectativas e, com isso, terá que liberar mais recursos para o programa.

Para evitar aglomerações, inicialmente, foi criado um calendário a partir do mês de aniversário de cada solicitante. Agora, as pessoas que foram aprovadas no recebimento do auxílio emergencial, devem ficar atentas às próximas informações para saber quais serão as novas datas do recebimento dos R$600.

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Assistência Social, aguarda o posicionamento do governo federal, que está em fase de finalização do pagamento da primeira parcela do benefício.

A Diretora de Políticas de Transferência de Renda da Assistência Social de Aracaju, Rosária Rabelo, informou que continua prestando informações e esclarecimentos à população a respeito do calendário de recebimento do auxílio emergencial, em especial, às pessoas que estão inscritas no Cadastro Único que fizeram a solicitação pelo aplicativo.

“A gente tem trabalhado com a divulgação da informação para a população e nós sabemos das necessidades pelas quais essas pessoas estão passando no momento com reduções de salários e desempregados, mas é preciso que essas pessoas aguardem mais informações pelos canais oficiais do Governo Federal e da Prefeitura de Aracaju. Agora é preciso aguardar em casa e respeitar o distanciamento social para que possamos conter o mais rápido o avanço do coronavírus ”, reforçou Rosária.

Fonte e foto AAN