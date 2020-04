LUCIANO PIMENTEL PREOCUPADO COM O CENÁRIO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS - FaxAju

LUCIANO PIMENTEL PREOCUPADO COM O CENÁRIO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS

Os números do novo coronavírus continuam crescendo no Brasil. Até o momento, já foram registradas mais de cinco mil mortes e cerca de 73 mil casos confirmados. Desde o surgimento da doença no país, o deputado estadual Luciano Pimentel tem demonstrado preocupação com o cenário de pandemia causado pela proliferação do vírus.

Nesta quarta-feira, 29, em sessão remota da Assembleia Legislativa, o parlamentar lamentou que o Ministério da Saúde tenha adotado uma postura diferente no enfrentamento à Covid-19. De acordo com Luciano, com a saída do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, o Governo Federal tem recebido críticas pela forma com que vem tratando o aumento dos casos de coronavírus no Brasil.

“O Brasil superou a China no número de mortes por Covid-19. Esse fato é uma das provas de que o Ministério da Saúde mudou o rumo no combate ao novo coronavírus. Infelizmente, hoje o Governo Federal não está concedendo a pandemia a mesma atenção dada na época em que o médico Henrique Mandetta era ministro”, destacou Pimentel.

Para o deputado, essa mudança traz prejuízos para o país. “Nós fomos destaque na mídia pela falta de seriedade do Governo Federal em relação à Covid-19. Até o presidente Donald Trump disse que está acompanhando de perto o avanço da doença e cogita suspender os voos para o Brasil”.

Segundo Luciano, é preciso intensificar as ações na área da saúde e ampliar as campanhas de conscientização. “Vidas estão sendo ceifadas e boa parte da população parece não ter consciência do alto índice de propagação e de letalidade do coronavírus. O Governo Federal tem que assumir seu papel e não pode continuar gerindo a situação da Covid-19 dessa maneira. Sem observar a gravidade da doença e os impactos socioeconômicos da pandemia”, concluiu.

Da Assessoria parlamentar