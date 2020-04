PEC DESTINANDO R$ 12 MILHÕES PARA COMBATER PANDEMIA É APROVADA

29/04/20 - 12:57:31

Foi aprovada por unanimidade na sessão remota desta quarta-feira, 29, a Proposta de Emenda Constitucional nº 3/2020. A PEC é de iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), que contou com o apoio de todos os parlamentares.

Cada um vai destinar R$ 500 mil reais de emendas parlamentares, que deverão ser utilizados no combate à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

De acordo com o presidente Luciano Bispo, a Casa Legisltiva está preocupada com a situação da pandemia, que vem causando milhões de vítimas no mundo inteiro.

“Todos nós estamos preocupados com a saúde da população e a economia do nosso estado, por isso aprovamos por unanimidade essa PEC para destinar 12 milhões de reais e ajudar o Governo de Sergipe a combater essa doença que vem contaminando os sergipanos em vários municípios”, resssalta.

Pela primeira vez os deputados têm o direito de fazer emendas de forma impositiva no orçamento do governo estadual.

Após aprovada em segundo turno na sessão virtual desta quarta-feira, a PEC será promulgada pelo presidente da Alese.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Júnior Matos/Rede Alese