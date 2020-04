Pequenos negócios irão contar com mentoria sobre marketing digital

29/04/20 - 13:57:08

Sebrae selecionará empreendedores para ajuda-los a promover seus negócios na web

Estão abertas as pré-inscrições para o Sebrae Acelera Digital, nova ação voltada aos donos de pequenos negócios tradicionais que querem promover seus negócios na Web e alavancar vendas no período de crise, principalmente causada pela pandemia do coronavírus.

A participação no Sebrae Acelera Digital diferencia as micro e pequenas empresas que precisam se adaptar ao momento e, rapidamente, responder ao desafio de manter o negócio, diante das medidas de distanciamento social e fechamento dos estabelecimentos comerciais que impedem o atendimento presencial.

Para participar do Sebrae Acelera Digital, o dono da micro ou pequena empresa, inclusive microempreendedor individual (MEI), deve preencher um formulário de interesse que está disponível no Portal do Sebrae, o www.sebrae.com.br. Não há pré-requisito para participação e logo após a pré-inscrição, uma equipe do Sebrae fará contato com o empresário.

Durante 10 dias, os empresários selecionados terão a oportunidade de participar de jornada de aceleração ágil, por meio de três encontros virtuais em grupos fechados no Whatsapp, divididos por segmento e maturidade digital, com base no nível de aplicação das tecnologias digitais no dia a dia da empresa.

Ao longo da jornada, os participantes receberão mentorias sobre marketing digital direcionado ao negócio, a partir do desempenho de cada empresa na aplicação das ferramentas digitais. De forma rápida e prática, os empresários deverão aplicar os conhecimentos adquiridos para promover a presença digital do negócio com resultados reais de venda.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante