PMA intensificará fiscalização de lojas e fará campanha sobre uso de máscaras nos ônibus

29/04/20 - 14:04:53

A Prefeitura de Aracaju intensificará a fiscalização do cumprimento das regras de distanciamento social e higienização nos estabelecimentos comerciais que, autorizados pelo decreto estadual, voltaram a funcionar na cidade. Em reunião na manhã desta quarta-feira, 29, o prefeito Edvaldo Nogueira determinou aos secretários rigor na fiscalização de lojas e áreas de lazer com o intuito de impedir aglomerações, além de anunciar o início de uma campanha educativa nos terminais de integração do transporte coletivo e nos pontos de táxi-lotação sobre o uso obrigatório de máscaras.

“Reuni os secretários para tratar da manutenção do distanciamento social na nossa cidade. Todos os espaços que podem provocar aglomerações em Aracaju permanecem fechados, como shoppings, a maioria das lojas do Centro, cinemas e teatros. E aquelas lojas que estão autorizadas a retomar seu funcionamento terão que seguir as regras de distanciamento social e higienização. Para isso, faremos uma fiscalização rigorosa através do Procon e da Defesa Civil. Também intensificaremos a fiscalização em áreas públicas e de lazer, como praças, praias e calçadões”, afirmou o prefeito.

Para que o trabalho seja amplo, o prefeito determinou a requisição de funcionários de secretarias que prestam serviços não essenciais para que possam atuar junto ao Procon e Defesa Civil. “Estes trabalhadores serão capacitados e ajudarão aos servidores do Procon e Defesa Civil para que tenhamos um maior contingente fiscalizando o cumprimento das medidas de distanciamento social e higienização”, ressaltou Edvaldo, que reiterou a necessidade de que os aracajuanos evitem aglomerações. “É fundamental ficar em casa. E aqueles que precisam sair para trabalhar que lavem as mãos e usem máscaras”, frisou.

Uso de máscaras

Na reunião ficou definido ainda o início de uma campanha educativa nos terminais do transporte público e nos pontos de táxi sobre o uso das máscaras a partir desta quinta-feira, 30. “Todos devem estar utilizando máscaras para acesso ao transporte coletivo para evitar a propagação do coronavírus. De mesmo modo, usuários de táxis, táxi-lotação e transporte por aplicativo também devem usar máscaras”, destacou Edvaldo. A Prefeitura também reforçará a campanha de conscientização sobre a importância do distanciamento social e da higienização nas ruas de Aracaju através de carros de som.

