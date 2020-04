POLÍCIA CIVIL DE ESTÂNCIA ELUCIDA HOMICÍDIO E APREENDE ADOLESCENTE INFRATOR

29/04/20 - 05:27:29

Policiais Civis da Delegacia Regional de Estância apreenderam um adolescente infrator em cumprimento a mandado de internação provisória. A ação dos policiais aconteceu na tarde desta terça-feira, 28.

Segundo investigações, o adolescente participou do homicídio praticado contra Wemerson Reis Guimarães Andrade, ocorrido no dia 10 de abril deste ano, no bairro Cidade Nova, localizado no municipío de Estância. Durante o crime, a vítima teria sofrido fortes golpes na cabeça e, mesmo sendo socorrida, veio à óbito no dia 12 de abril no Huse, em Aracaju.

O adolescente foi encaminhado para a Unidade Socioeducativa De Internação Provisória (Usip), em Aracaju, onde permanecerá a disposição da Justiça e responderá pela prática de ato infracional semelhante a homicídio.

Informações e foto SSP