Prefeito Vino Barreto autoriza inicio das reformas das unidades de Saúde

29/04/20 - 06:16:05

O prefeito Vino Barreto autorizou, nesta terça-feira, 28, a reforma das cinco Unidades Básicas de Saúde(UBS) do município de Rosário. O valor total das obras é de R$ 626.161,79, recursos de emendas parlamentares da senadora Maria do Carmo Alves(DEM) e do ex-deputado federal André Moura(PSC).

Serão reformadas as Unidades Básicas de Saúde(UBS) Dr Antônio Fernando Maynard(Tamandaré), UBS Dr Edelzio Vieira de Melo(Centro), UBS Dr José Edimar Mesquita(Mutirão), UBS Maria Zenaide(Povoado Siririzinho) e a Dr José Fernandes(Galo). Além da reforma física os postos de saúde receberão equipamentos novos.

Durante o ato, o chefe do executivo municipal disse que, “enquanto alguns políticos de Rosário perdem tempo em me criticar nas redes sociais e em alguns veículos da imprensa, a minha preocupação, enquanto prefeito é melhorar a qualidade de vida dos rosarenses com a geração de emprego e instalações públicas em boas condições para atender a nossa população”.

A primeira UBS a ser reformada é a Dr Antônio Fernando Maynard, no Bairro Tamandaré. A reforma da unidade de saúde vai abranger a cobertura, revestimento cerâmico de paredes, piso de concreto e cerâmico, pintura, esquadria, instalações elétricas e hidros sanitárias e rampas de acesso para pessoas com dificuldade motora. A obra está orçada em R$ 104.602,46.

