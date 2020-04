Sem “liberou geral”

29/04/20 - 09:39:38

Parece que os últimos casos de coronavírus registrados em Sergipe – só ontem foram 69 – assustaram o governador Belivaldo Chagas (PSD). Um dia depois de ter baixado decreto relaxando o isolamento social, o pessedista não escondeu a preocupação com a curva gráfica de contagiados. Após reforçar a importância do uso das máscaras, o governante disse que não vai “ceder a nenhum tipo de pressão para fazer um liberou geral”. Bem fez o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que manteve a quarentena em Aracaju. Agora, quando o vírus se alastra pelo estado e que parte da população insiste em desrespeitar as orientações dos profissionais de saúde, qualquer relaxamento só contribuirá para aumentar o número de infectados, com riscos de se perder o controle da pandemia. Deus nos livre!

Sessão virtual

A Assembleia realiza, hoje, sua terceira sessão virtual depois da pandemia do coronavírus. Na pauta, a votação em 2º turno da PEC autorizado o Legislativo a repassar ao estado 50% das emendas impositivas, no montante de R$ 12 milhões. O dinheiro será utilizado pelo governo sergipano no combate ao Covid-19. Os deputados também vão apreciar o pedido de decretação de calamidade pública feito pela Prefeitura de Siriri visando enfrentar a pandemia. Aff Maria!

Portas abertas

Pastores de várias denominações evangélicas vão pedir ao governador Belivaldo Chagas (PSD) e ao prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) que autorizem a reabertura das igrejas. Reunidos, ontem, sete pastores elaboraram um documento informando aos dois governantes sobre as medidas a serem adotadas visando garantir a segurança nos templos e impedir a propagação do coronavírus. A semana passada, o prefeito de Socorro, padre Inaldo (Progressistas), autorizou a reabertura das igrejas, porém, dias depois, voltou atrás devido o surgimento de novos casos de Covid-19 no município. Vixe!

Grana na mão

Os servidores da Prefeitura de Aracaju recebem os salários de abril hoje e amanhã. Junto com a folha salarial, a administração municipal também estará depositando a primeira parcela do 13º para quem aniversariou nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. Por sua vez, o governo de Sergipe começa a pagar amanhã, os salários de abril. Vão botar a mão na grana quem ganha até R$ 3 mil e os servidores de algumas secretarias. O restante só verá a cor do dinheiro no dia 8 do mês que vem. Misericórdia!

A molecagem de Jair

E o senador Rogério Carvalho (PT) está entre os brasileiros revoltados com a forma debochada como o presidente Jair Bolsonaro trata o cornavírus. Ontem, ao ser indagado sobre a propagação da pandemia, o governante tripudiou da situação: E daí? Quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagres”. Indignado, Rogério sugeriu que Bolsonaro comece assumindo sua responsabilidade de presidente “seu irresponsável. Pare de molecagem e se espelhe no presidente da Argentina, que protegeu as vidas”. Homem, vôte!

Batendo ponto

Os vereadores aracajuanos voltam a se reunir nesta quarta-feira. A sessão plenária será virtual por causa da pandemia do coronavírus. Com início marcado para às 14h30, os trabalhos parlamentares podem ser acompanhados através da TV Câmara Aracaju canal aberto 48.4, pelo portal www.aracaju.se.leg.br (basta clicar no ícone TV Câmara ao Vivo) ou ainda pelo aplicativo “Ascom Câmara Aju”. Então, tá!

Conluio sobre rodas

Por que será que não acontece a tão prometida licitação para transporte coletivo em Aracaju? Que tipo de relação existe entre as empresas e a Prefeitura, para que essa concorrência pública nunca ocorra? A resposta a estas questões talvez esteja nos financiamentos das campanhas eleitorais. Há anos, prefeitos prometem fazer a licitação dos transportes, porém até agora nada. Esse compasso de espera só faz aumentar a suspeita de que existe um compadrio entre a classe política e as empresas de transporte coletivo da Grande Aracaju. Marminino!

Fora da rede

Vários políticos sergipanos abandonaram as redes sociais. Nesta época de coronavírus, alguns entraram em quarentena. É o caso do ex-governador Jackson Barreto (MDB), que postava quase diariamente fotos e mensagens no instagram. O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), que também batia ponto com frequência na internet, diminuiu as postagens após a pandemia. Tomara que esse isolamento social on-line seja temporário. Ôxe!

Cena urbana

Ocorreu esta semana em Aracaju: uma jovem sai de uma loja e caminha até seu carro, estacionado no trecho seguinte. Um elemento desce de um taxi, caminha até ela e, bruscamente, lhe toma o telefone celular. O ladrão corre, entra no taxi, que sai em disparada. Atônita, a vítima não conseguiu nem anotar a placa do carro alugado pelo bandido. Crendeuspai!

Fique rico

Tá quebrado e pensando em tomar um empréstimo? Faça isso não. Os bancos cobram juros muito altos. Quer dinheiro fácil? Pois faça um joguinho simples na Mega-Sena desta quarta-feira. Caso acerte sozinho as seis dezenas sorteadas – coisa muito fácil – você embolsa a ninharia de R$ 42 milhões. É pouco? Então faça também uma fezinha no jogo bicho. Boa sorte!

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 6 de janeiro de 1911.