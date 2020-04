Sergipe registra mais um óbito por Covid-19 em Socorro

29/04/20 - 18:41:09

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirma nesta quarta- feira (29), mais um óbito por Covid- 19 em Sergipe. Trata-se de um homem de 59 anos, residente em Nossa Senhora do Socorro, com histórico de hipertensão arterial, cardiopatia e doença renal.

Ele deu entrada em um hospital de rede pública no dia 24 e faleceu no dia 26. A amostra foi coletada para testagem, enviada ao Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) e o resultado saiu pós- óbito no dia 28 atestando positivo. Sergipe passa a ter, então, 12 óbitos péla Covid- 19.

Além de Nossa Senhora do Socorro, os óbitos foram registrados em Aracaju (07), Simão Dias (01), Itabaianinha (01), Rosário do Catete (01), Itaporanga D’ajuda (01).