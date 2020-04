SSP LAMENTA O FALECIMENTO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA SANTOS FILHO

29/04/20 - 05:26:16

É com grande pesar que o secretário da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, lamenta a morte de João Batista Santos Filho, 51 anos, conhecido internamente como “Bola”. Ele atuava há mais de três décadas no serviço público e há muitos anos no Departamento Administrativo e Financeiro da SSP e no Setor de Logística da Secretaria.

Ele morreu na manhã desta terça-feira, 28, ao sofrer um infarto no momento em que se preparava para trabalhar. Pelo carisma, prestação de serviços com compromisso e pela história construída, todos os servidores da SSP reforçam o comportamento exemplar de João Batista como servidor público.

O velório foi realizado no Velatório Piaf, localizado na Rua Laranjeiras, 1681, Bairro Getúlio Vargas, em Aracaju, e o sepultamento será realizado às 16h no Cemitério da Cruz Vermelha, situado na Praça Dr. Ranulfo Prata, Getúlio Vargas, na capital sergipana. Os colegas policiais se solidarizam aos familiares e amigos neste momento de dor e sofrimento.

Informações e foto SSP