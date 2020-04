Agrupamento do Deputado Rodrigo define rumo em Simão Dias

Na tarde desta quarta-feira, 29, o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB), esteve reunido com os vereadores João Pinto e Prof. Abraão, de Simão Dias. Na pauta estava o posicionamento que o agrupamento, PTB e PSL, que deverão seguir para eleição majoritária em Simão Dias. As conversas se encaminham para que nos próximos dias o agrupamento anuncie candidatura própria à Prefeitura Municipal.

“Temos um partido que saiu fortalecido do processo de filiações com excelentes nomes para vereador e para a disputa do cargo de prefeito.” – afirmou Rodrigo.

Vale ressaltar que todas as recomendações da OMS foram seguidas à risca para realização dessa conversa. Todos de máscara, distanciamento e álcool em gel.

