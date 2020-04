JÁ SABEMOS QUE BOLSONARO NÃO VAI COMBATER CORRUPÇÃO, DIZ ALESSANDRO

30/04/20 - 06:19:19

Senadores do Cidadania protestam contra reação de Bolsonoro sobre mortes pela Covid-19 no País e nesta quarta-feira (29) a líder do Cidadania no Senado, Eliziane Gama (MA), e o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) reagiram com indignação em seus perfis no Twitter contra a declaração do presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (29), sobre as mortes provocadas pela pandemia de Covid-19. Bolsonaro lamentou o recorde de óbitos de 475 pessoas pela doença em 24 horas no País com um “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”.

A senadora maranhense classificou a declaração do presidente de deboche ‘revoltante’ e disse que a sua reação sobre o número de vítimas fatais pelo novo coronavírus foi ‘um escárnio’.

Para Alessandro Vieira, Bolsonaro demonstra desrespeito aos mortos e ainda tenta minimizar os impactos da grave crise econômica, de saúde e política que se abateu sobre o seu governo. “Já sabemos que Bolsonaro não vai combater a corrupção, ele abraçou o Centrão. Já sabemos que ele é incapaz de cuidar da Educação, da Economia e da Saúde. Mas só piora. Mais de 5 mil mortos e ele não demonstra sequer respeito. Que tipo de ser humano ignora a dor dos semelhantes?”, disse Alessandro nas redes sociais.

Informações e foto site do Cidadania

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado