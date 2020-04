Associação Desportiva Confiança comemora 84 anos de muitas conquistas

A Associação Desportiva Confiança comemora nesta sexta-feira (1º), 84 anos de muitas histórias. Para comemorar as conquistas no decorrer desse tempo, o clube organizou uma semana de lives e doações virtuais, para que a torcida azulina possa estar, de alguma forma, presente nesta data especial. Tudo isso respeitando as medidas de prevenção contra o Covid-19 recomendadas pelo ministério da Saúde.

Desde o começo desta semana foram realizadas lives no instagram do clube e que contaram com a participação de atletas, treinadores e dirigentes. Todos falaram sobre a história tão grandiosa do clube, com o intuito de reviver momentos e de se aproximar cada vez mais das suas raízes e de sua torcida.

Nesta quinta-feira (30), Hyago França (presidente do clube), Aurélio Aragão (vice-presidente financeiro), Rafael Brito (vice-presidente administrativo) participarão de mais uma live, marcada para às 19 horas. Na sexta-feira (1º), será realizada outra live a partir das 9h, na TV Dragão no Youtube, onde será realizada uma Santa Missa. Em seguida, Igor Ativado fará um pocket show.

Às 16h do dia 1º, a torcida poderá reviver uma partida marcante do Dragão, que será retransmitida, pela TV Dragão. Quem acompanhar, irá comprar um ingresso digital solidário para assistir o jogo, com arrecadação destinada ao clube. A torcida proletária também poderá fazer doações, que serão revertidas para instituições de caridade.

Fonte: Ascom/ADC