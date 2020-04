Belivaldo Chagas diz que tem três nomes e que um será o novo secretário de saúde

30/04/20 - 07:58:06

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse na manhã desta quinta-feira (30) que o secretário de saúde, o médico Valberto Oliveira, deixará o comando da pasta na próxima terça-feira (05), já que ele irá disputar a prefeitura de Propriá.

Belivaldo fez questão de dizer que é uma escolha dele e se trata de um técnico que já atua na secretaria de Saúde. Os nomes anunciados pelo governador em entrevista ao Jornal da Fan, foram o de Mércia Feitosa, diretora de Vigilância em Saúde, Adriana Menezes, superintendente executiva e João Lima, diretor de Atenção Integral à Saúde. Um deles irá assumir interinamente o cargo, durante a pandemia.

Balivaldo Chagas afirmou que irá conversar com cada um em particular e em seguida decidirá. “Não vou nesse momento trazer alguém de fora. Os três já fazem parte do corpo técnico e estão na linha de frente no trabalho de enfrentamento ao Coronavírus. Neste feriadão conversarei com eles e na terça anuncio quem será o novo secretário”, disse o governador.