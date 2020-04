Campanha Nacional: mais 31 mil pessoas foram imunizadas contra gripe no Estado

30/04/20 - 13:33:06

A segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, que iniciou no último dia 16, até então contabiliza 31.951 pessoas imunizadas. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) foram vacinadas 22.178 pessoas com comorbidades, 2.587 pessoas privadas de liberdade, 513 profissionais do sistema prisional, 3.405 profissionais das forças de segurança e salvamento, 2.071 caminhoneiro, 1068 trabalhadores do transporte coletivo e 129 trabalhadores do porto.

A partir do dia 9 de maio inicia a terceira fase da campanha que agora terá uma novidade, será dividida em duas etapas: a primeira etapa tem como público crianças de 6 meses a menor de 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias, com fim no dia 17 do mesmo mês; do dia 18 de maio a 5 de junho é a vez dos adultos com 55 a 59 anos de idade e professores das escolas públicas e privadas.

A gerente de Imunização da SES, Sândala Teles, destaca a importância da vacinação que protege contra os vírus influenza A (H1N1), A(H3N2) e influenza B. “É importante continuar se vacinando, isso faz com que diminua as pessoas com influenza nas unidades de saúde”, explicou Sândala.

Fonte e foto assessoria