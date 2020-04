Colaboradores da Sergas realizam campanha de produção de máscaras artesanais

30/04/20 - 06:30:29

Em tempos de esforços conjuntos em prol da saúde e segurança de todos, uma iniciativa bem sucedida por parte dos empregados da Sergas, conduzida pela colaboradora Deyse Gomes, objetivou a produção de máscaras artesanais para serem distribuídas aos colegas de trabalho, em função da pandemia de coronavírus.

Segundo Deyse, a iniciativa foi inspirada em projetos similares sendo realizados mundo afora e que poderiam ser replicados com os recursos e mão-de-obra que estavam disponíveis facilmente. Assim, em um esforço conjunto entre ela e as colegas de trabalho, Sarah Ferreira, Aline de Mendonça e a senhora Ivani Macedo (mãe da funcionária Leidevane Macedo que também aderiu à proposta) foram confeccionadas 128 máscaras artesanalmente em suas casas.

A distribuição das máscaras aos empregados foi feita pelo setor de Segurança Meio Ambiente e Saúde (ASSMS) através da colaboradora Leidevane Macedo, que distribuiu o EPI juntamente com um panfleto informativo, com instruções de uso, higienização e armazenamento das máscaras em tecido.

O presidente da Sergas Valmor Barbosa agradece a colaboração e criatividade das funcionárias que produziram as máscaras. “É com atitudes altruístas como essa, na qual as trabalhadoras que tem habilidade para costurar, tem uma atitude louvável como esta. Parabenizo as idealizadoras e executoras da belíssima ação, e que este exemplo sirva para mostrar, cada vez mais, o altíssimo nível de abnegação dos funcionários da Sergas, ao tempo em que solicito que todos devemos seguir as orientações dos órgãos de saúde e decreto governamental que orienta sobre uso das máscaras”, disse Valmor.

Fonte e foto assessoria