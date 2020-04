Confira o funcionamento dos serviços municipais no feriado de 1º de maio

30/04/20 - 06:04:35

Na próxima sexta-feira, diai 1º de maio, é feriado nacional em comemoração ao Dia do Trabalho, data que remete às conquistas da classe trabalhadora. Por este motivo, os órgãos e serviços da administração municipal de Aracaju não funcionarão neste dia. A maioria já está com funcionamento restrito em virtude das medidas de enfrentamento ao coronavírus.

Confira o que abre e o que fecha no feriado:

Saúde

As oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) de referência para atendimento de pacientes com sintomas de síndromes gripais estarão abertas durante o feriado, das 7h às 20h. Já as demais 37 UBS não irão funcionar neste dia. As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva e Fernando Franco funcionarão normalmente, assim como a urgência odontológica do Fernando Franco.

Educação

A Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju Galileu Galilei (CCTECA), localizada no Parque Augusto Franco (Parque da Sementeira), e as unidades de ensino municipais não estão funcionando em virtude das medidas de enfrentamento ao coronavírus.

Mercados centrais e setoriais

O mercado central Maria Virgínia Leite Franco e os mercados setoriais (bairros) irão funcionar no horário das 5h30 às 13h30. Já os mercados Thales Ferraz e Antônio Franco permanecem fechados.

Feiras de pescados

As feiras livres do Castelo Branco, Suíssa, Agamenon e Aruana funcionarão normalmente, seguindo as recomendações sanitárias estabelecidas para estes espaços.

Limpeza pública

A coleta domiciliar acontece normalmente. Os serviços de limpeza serão realizados com efetivo reduzido. Já a Coleta Seletiva e o programa Cata Treco não ocorrerão neste dia.

Os Ecopontos, situados nos bairros Industrial, Coroa do Meio e Santos Dumont, estarão fechados durante o feriado e voltam a funcionar no sábado, 2.

Parque da Sementeira

O Parque Augusto Franco (Sementeira) continua fechado ao público, atendendo ao decreto municipal.

Chica Chaves

O Centro de Artesanato Chica Chaves segue fechado para reforma.