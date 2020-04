EM VÍDEO CONFERÊNCIA, BELIVALDO PEDE ROTINA NO ENVIO DE RESPIRADORES

30/04/20 - 05:45:21

Na tarde desta quarta-feira(29), o governador Belivaldo Chagas participou de reunião, por meio de videoconferência, com o ministro da Saúde, Nelson Teich e demais governadores do Nordeste. O governador acompanhou, em seu gabinete, no Palácio de Despachos, juntamente com técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), as respostas às solicitações dos chefes dos Executivos estaduais, em relação ao pedido de celeridade no envio de respiradores e EPIs aos Estados, testes para detectar a doença e apoio para o aumento nos números de leitos para pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Durante a videoconferência, o governador Belivaldo Chagas solicitou ao ministro, apoio para o aumento da quantidade de respiradores, além da criação de rotina por parte do Ministério da Saúde, na liberação desses equipamentos, à medida que os Estados forem ampliando o número de leitos. “Estamos ampliando a nossa capacidade de leitos de enfermaria e UTI em todo o estado, mas precisamos da ajuda do Governo Federal para melhorar ainda mais nosso atendimento neste momento tão delicado em todo o país”, disse.

Na primeira reunião(20) dos governadores do Nordeste com o ministro, Teich havia requisitado relatórios dos governadores sobre a situação de cada estado. Além disso, discutiram-se as necessidades comuns e urgentes de cada estado, além do apoio concreto do Ministério da Saúde, principalmente no isolamento social, infraestrutura hospitalar e recursos humanos.

Foto Mário Sousa