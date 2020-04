EMÍLIA AFIRMA QUE O PATRIOTA NÃO FECHOU APOIO A NENHUMA PRÉ-CANDIDATURA

30/04/20 - 05:37:26

“Assim como o partido acolheu minha decisão, após expor os critérios que foram estabelecidos, também aguardando o posicionamento do Patriota”, foi dessa forma que a vereadora Emília Corrêa (Patriota) afirmou em entrevista à uma rádio local que o partido, até o momento, não fechou apoio a nenhuma pré-candidatura.

Segundo a vereadora, o partido ainda está analisando as possibilidades e os caminhos que vai seguir. “O Patriota foi extremamente acolhedor quando expus minha decisão. Agora, nada mais justo, que aguardar a decisão do partido nessa questão. Posso adiantar que, no até momento, não fechamos nenhum apoio com pré-candidatura à prefeitura de Aracaju”, declarou.

A não realização de Sessões Ordinárias no legislativo municipal, durante um mês, também foi pauta da entrevista. “É bom frisar que foi um mês de paralisação contrariando a vontade de alguns vereadores. É inadmissível uma instituição fiscalizadora ficar um mês parado. E, quando retorna, sob pressão de um mandato de segurança, é de maneira equivocada, com Sessão Extraordinária que cerceia o direito de fala dos vereadores. Sendo o mais correto sessões ordinárias com tempo de fala reduzido. Um verdeiro autoritarismo do presidente da casa que tranca a pauta a projetos que tratam sequer do COVID-19”, ressaltou.

Por fim, a pedido, a vereadora fez uma análise sobre o atual cenário político, sobretudo, no Estado. “Lamento por demais algumas posturas que tenho observado. A guerra, no momento, deveria ser unicamente contra o inimigo forte e invisível e não ficar nesta disputa de poder e vaidade e “queimação”. Entendo que o momento é de praticar o que fala. Não é todos por todos? Então que seja assim. Focar na problemática da pandemia e deixar de lado essas discussões políticas. Isso não vai agregar em nada na vida das pessoas. Se existisse comprometimento com a população, nem estariam debatendo isso”, concluiu.

Ascom

Foto: César de Oliveira