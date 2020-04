ITPS produz álcool em gel para doação a instituições filantrópicas e órgãos públicos

30/04/20 - 05:53:42

Especializado em análises laboratoriais, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) mobilizou seu corpo técnico para a produção de álcool em gel, item essencial na prevenção ao novo coronavírus. O material será doado a instituições filantrópicas e órgãos públicos.

A ação faz parte de um Programa de Doações do ITPS, cujo objetivo é destinar gratuitamente álcool em gel, máscaras e materiais de limpeza, como água sanitária, detergente e sabão líquido. As ações estão sendo realizadas com recursos do convênio firmado entre o ITPS e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

“Por meio do convênio com o Inmetro, o ITPS ampliou sua participação no combate a Covid-19 e redirecionou parte de seus recursos para a compra dos insumos e dos equipamentos necessários a produção do álcool em gel, assim como para aquisição de materiais de limpeza. Desta forma, o instituto poderá atuar de maneira mais efetiva nesta guerra contra o vírus, apoiando aquelas entidades filantrópicas ou órgãos públicos que passam por dificuldades para aquisição destes produtos”, comenta o diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade.

À frente da produção de álcool em gel no ITPS, a diretora técnica, Lúcia Calumby, explica que o instituto já realizou uma nova compra de matéria-prima para manter a ação durante a pandemia. “Nesta primeira fase, produzimos aproximadamente 140 kg de álcool em gel. Como a nossa intenção é contemplar diversas instituições filantrópicas e órgãos públicos, vamos manter a produção para que não haja a interrupção da doação desse tipo de material. Além disso, iniciamos também a compra dos materiais de limpeza para dar continuidade às doações, já que esses produtos também são muito importantes neste período”, comenta.

Outras ações

Para reforçar as ações de enfrentamento ao novo coronavírus, o ITPS também está fornecendo gratuitamente água ultrapura para as instituições e farmácias que estão produzindo álcool em gel para doação.

Além disso, a instituição disponibilizou a análise para determinação de teor alcoólico em álcool etílico nas formas líquida e em gel. O serviço, que aponta a eficácia do produto contra o coronavírus, está disponível para órgãos públicos, empresas privadas e pessoas físicas.

Informações e foto ITPS