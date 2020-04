Operação policial termina com cinco prisões, apreensão de três menores e um morto

30/04/20 - 15:25:32

Uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada na manhã desta quinta-feira (30), na divisa entre os estados de Sergipe e Bahia, resultou na prisão de cinco pessoas, apreensão de outras duas e na morte de um dos suspeitos.

Investigações da Delegacia Regional de Tobias Barreto, coordenadas pelo Delegado Fábio Alan, levaram ao desmonte de uma rede de tráfico de drogas que operava na divisa de Sergipe com o estado da Bahia. A dinâmica do tráfico centralizava o comando da comercialização ilegal de drogas, partindo do povoado baiano de Lagoa Redonda, em Itapicuru, com fluxo em Tobias Barreto.

Durante a operação que contou com o apoio do 11° Batalhão da PMSE e a participação de policiais militares da Bahia, foram presos três homens e duas mulheres, além apreendidos dois adolescentes, drogas e um revólver calibre 38.

Um suspeito de nome Luan Ricardo dos Santos, apontado como chefe do tráfico na região da divisa, resistiu à prisão e morreu ao trocar tiros com os policiais, numa localidade conhecida como “estrada do risca faca”, zona rural de Itapicuru. As prisões em Tobias Barreto se concentraram no entorno da rua do Geru, centro da cidade.

O Luan, ficou conhecido por divulgar um vídeo em que ele tortura um vendedor de drogas da sua própria facção, e também é suspeito por um latrocínio (roubo seguido de morte) realizado recentemente no povoado Roma, tendo como vítima fatal um cidadão de 39 anos, identificado como sendo José Romero Alves Lopes.

