PMA lança site para acesso às ações de enfrentamento à pandemia

30/04/20 - 13:09:23

A Prefeitura de Aracaju passa a disponibilizar, nesta quinta-feira, 30, mais uma ferramenta planejada para garantir a toda a população aracajuana acesso aos dados de transparência da administração municipal referentes às ações de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Este é o objetivo do site “Transparência Covid-19: informações sobre o combate ao coronavírus”, que passa a integrar o Portal da Trânsparência do Município.

No referido espaço serão agrupadas as informações acerca de licitações, dispensas de licitações, contratações e aquisições realizadas para o combate à pandemia, as ações concretas adotadas, notas técnicas, boletins epidemiológicos, protocolos adotados para o combate e demais informações das ações da prefeitura, de forma transparente, para o enfrentamento da covid-19.

A ação reforça o compromisso da gestão com o interesse público e o cuidado com o erário. “Eu determinei que a Controladoria-Geral do Município descrevesse no portal da Prefeitura todos os gastos e explicações em relação às medidas que estamos tomando contra o coronavírus. Essas informações essenciais, as despesas de todas as secretarias no combate à pandemia, já estão disponíveis. Além disso, é possível acessar também todos os decretos e o boletim epidemiológico. A nossa gestão não tem o que esconder, pois prezamos pela ética e transparência”, explica o prefeito Edvaldo Nogueira.

De acordo com o secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio Oliveira, que trabalha na extratificação das informações junto à Controladoria-Geral do Município (CGM), Secretaria da Comunicação (Secom) e Secretaria da Saúde, a iniciativa cumpre rigorosamente às determinações do prefeito municipal no sentido de expor as informações detalhadas.

“Nossa metodologia de trabalho vai possibilitar a informação abalizada sobre todos os procedimentos realizados para a utilização dos recursos específicos ao enfrentamento da covid-19. Essa plataforma de informações oferece possibilidade de acompanhar, de forma didática, toda a dinâmica das atividades desenvolvidas, conforme preconiza a legislação e os mecanismos dos órgãos de controle”, garante o secretário do Planejamento.