POLÍCIA MILITAR FLAGRA ACADEMIA EM FUNCIONAMENTO MESMO COM ISOLAMENTO

30/04/20 - 05:25:00

A Polícia Militar recebeu denúncia de uma academia em funcionamento localizada na avenida Augusto Franco, bairro Siqueira Campos, mesmo após o Decreto Governamental referente à pandemia do coronavírus, que proíbe a abertura deste tipo de estabelecimento. Ao se deslocaram ao local nesta quarta-feira (29), os policiais flagraram a academia com cerca de setes alunos em seu interior, realizando atividades físicas.

De acordo com o major Geovânio, os alunos chegavam, as portas eram abertas e, assim que entravam, eram fechadas. Evitavam assim uma exposição das atividades ocorridas dentro do local. Após a constatação da situação, foi lavrado o termo circunstanciado contra o dono do estabelecimento por descumprimento ao Decreto Governamental pelo crime de desobediência.

Informações e foto SSP