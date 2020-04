Prefeita solicita ao governador que revogue decreto que flexibilizou atividades comerciais

30/04/20 - 12:29:27

Nesta quarta-feira, 29, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, encaminhou ofício ao governador do Estado, Belivaldo Chagas, solicitando que seja revogado o decreto número 40.588, de 27 de abril de 2020, que flexibilizou o funcionamento de diversas atividades comerciais em Sergipe.

De acordo com a prefeita, vários municípios apresentaram crescimento nos casos de coronavírus através de transmissão comunitária da doença. Ou seja, o Covid-19 estaria se espalhando por diversas cidades do interior com contaminação entre os próprios moradores.

A prefeita destacou ainda o reduzido número de leitos de UTI disponíveis em todo o Estado e que os hospitais de campanha poderão demorar a receber os pacientes, causando assim um colapso na rede de Saúde em Sergipe.

A principal preocupação da prefeita de Lagarto é com a vida dos sergipanos, em especial dos lagartenses. Diante do crescimento acentuado do número de casos, ela entende que o afrouxamento das medidas de isolamento pode aumentar ainda mais o número de vítimas.

“Entendo a importância da retomada da economia. Sei que empregos estão em jogo, mas, neste momento, eu estou buscando a preservação das vidas da população Lagartense. Isso é prioridade. Sei da capacidade humana do governador e acredito que ele vá acatar nossa solicitação”, afirmou a prefeita Hilda Ribeiro.