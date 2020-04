PREFEITURA ATUA PARA MANTER A POPULAÇÃO INFORMADA SOBRE A PANDEMIA

30/04/20 - 05:16:07

Para que a população aracajuana compreenda todas as nuances desta crise sanitária provocada pela pandemia de covid-19 e, assim, possa adotar os devidos cuidados preventivos, a Prefeitura de Aracaju tem utilizado estrategicamente as diversas mídias de comunicação a seu dispor. Neste sentido, o trabalho da Secretaria da Comunicação Social (Secom) tem exercido papel fundamental nas ações de enfrentamento ao coronavírus postas em prática pela administração municipal.

Diariamente, os profissionais da Secom atuam para coletar informações junto aos profissionais da Saúde e das demais áreas técnicas responsáveis pelo amplo trabalho que o Município tem desenvolvido para atenuar a transmissão do vírus na capital sergipana, para comunicar à sociedade e alimentar os veículos de comunicação sobre todas as medidas que têm sido adotadas, de forma clara e transparente.

“O bom resultado que estamos alcançando é fruto do nível técnico dos profissionais da Secom e das demais secretarias que compõem o executivo municipal, em um trabalho integrado, diuturno, articulado, com a premissa da transparência sempre. Por isso, estamos sendo reconhecidos pelos diversos setores da sociedade, assim como para outras prefeituras pelo país, que têm se inspirado nas estratégias de comunicação adotadas aqui”, destaca o secretário da Comunicação Social de Aracaju, Carlos Cauê.

Para o sucesso desse trabalho diário, que envolve jornalistas, radialistas, publicitários e outros profissionais se faz necessária a atuação departamentalizada, que resulta na produção diária de conteúdos diversos de comunicação para auxiliar e esclarecer a população diante da gravidade dessa doença que se alastrou pelo mundo. Esses conteúdos alimentam a Agência Aracaju de Notícias, os perfis da administração municipal nas redes sociais, a TV PMA, o canal de podcasts e serve também à imprensa.

Além disso, a Prefeitura publica, também diariamente, o boletim do coronavírus, a partir do qual detalha o quadro atual da doença na cidade, apresentando o número de infectados, de óbitos, a ocupação de leitos e as recuperações. Para amplificar a comunicação e atingir ainda mais pessoas, a Secom tem utilizado carros de som, que circulam pela cidade, sobretudo nas regiões onde a adesão à quarentena ainda não é a ideal, com o objetivo de orientar a população sobre as necessárias práticas de higiene e a necessidade de manter o distanciamento social.

Essencial e estratégico nesse momento excepcional, o trabalho de comunicação da Prefeitura de Aracaju permite ao aracajuano acessar conteúdos relevantes e de interesse público que combatem a desinformação, esclarecendo e, por isso, ajudando a salvar vidas.